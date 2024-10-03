توقعات بانخفاض درجات الحرارة غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً غرباً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل الغربية، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر تكون مثيرة للغبار وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية تترواح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط يضطرب تدريجياً. يحدث المد الأول عند الساعة 14:00 والمد الثاني عند الساعة 02:16، والجزر الأول عند الساعة 20:12 والجزر الثاني عند الساعة 07:56.

في بحر عمان، الموج خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 10:02 والمد الثاني عند الساعة 23:14، والجزر الأول عند الساعة 16:30 والجزر الثاني عند الساعة 04:46.