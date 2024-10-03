«حصّن نفسك.. احمِ مجتمعك» لمواجهة الإنفلونزا الموسمية

دبي (الاتحاد)

تشارك مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في الحملة الوطنية السنوية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحت شعار، «حصّن نفسك، احمِ مجتمعك»، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الصحية الأخرى، حيث تبدأ المؤسسة بتنفيذ خطتها المعتمدة لمواجهة الإنفلونزا الموسمية والهادفة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التطعيم كوسيلة فعالة للوقاية من الإنفلونزا، والتدريب على أفضل الممارسات العالمية لمكافحة انتشارها.

وأوضحت الدكتورة شمسة لوتاه، مدير إدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة تطبق نهجاً استباقياً في مكافحة الإنفلونزا الموسمية، حيث تعمل على تكثيف الجهود من أجل تعزيز جاهزية كوادرها ومنشآتها الصحية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التحصّن والمبادرة إلى الحصول على التطعيمات، لرفع معدلات الوقاية، والحد من مخاطر مضاعفات الأمراض وانتشارها، موضحة أن الإنفلونزا الموسمية هي عدوى فيروسية تنتشر بسهولة وسرعة بين جميع الفئات العمرية، وتستهدف الجهاز التنفسي خلال فترة حضانة تتراوح بين 2 إلى 4 أيام، وتنتقل عبر الأنف والفم، وصولاً إلى الرئتين، حيث يعدّ أخذ اللقاح سنوياً من أبرز وسائل الوقاية الفعالة من الإصابة بالمرض.