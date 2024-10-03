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علوم الدار

استئصال ورم وزنه 6.6 كيلوجرام من مبيض مريضة في «توام»

مستشفى توام
4 أكتوبر 2024 01:29

العين (الاتحاد)

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استعادت امرأة فلبينية الأمل في المستقبل، بعد استئصال ورم من المبيض يزن 6.6 كجم بنجاح، على يد الأطباء في مستشفى توام، التابع لشبكة صحة، التابعة لـ«بيور هيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.
وحظيت عملية إزالة الورم الذي بلغ قطره 30 سم بإشادة كبيرة باعتبارها إنجازاً مهماً يعكس قدرة «صحة» على علاج أكثر الحالات تعقيداً بسرعة كبيرة.
وتعد أورام المبيض كبيرة الحجم إذا كان قطرها بين 5 - 15سم، ويصعب علاجها بنجاح إلا إذا تم تشخيصها في مرحلة مبكرة.
وكانت المريضة تعاني أعراضاً منهكة، بما في ذلك التورم والألم، وصعوبات في التنفس قبل دخولها المستشفى. وأدرك الأطباء مدى خطورة الوضع بسرعة، وأجروا فحصاً شاملاً كشف عن وجود ورم كبير في المبيض، ما استدعى التدخل الجراحي الفوري.
وتحت إشراف الدكتور سعد أسود، استشاري أمراض النساء، والدكتور بكداش، الجراح العام، خضعت المريضة لعملية جراحية مخططة ودقيقة. بعد العملية، خرجت المريضة من المستشفى، خلال خمسة أيام فقط، وتعافت تماماً خلال أسبوعين.
ويعكس التعاون بين هؤلاء المتخصصين، بدعم من فريق طبي كبير متعدد التخصصات، التزام مستشفى توام بنهج متكامل لرعاية المرضى، ما يضمن الاهتمام بكل جانب من جوانب العلاج بشكل شامل.
يعدّ سرطان المبيض ثامن أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء في جميع أنحاء العالم، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 300 ألف حالة جديدة عام 2020 ونحو 200 ألف حالة وفاة.
وتزيد أعمار معظم النساء اللاتي يتم تشخيصهن على 55 عاماً، ولكن يمكن أن يحدث ذلك عند النساء الأصغر سناً أيضاً.

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العين
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