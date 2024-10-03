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علوم الدار

«الإمارات الصحية» الأولى عالمياً في «آيزو» إدارة الذكاء الاصطناعي

مبنى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
4 أكتوبر 2024 01:29

دبي (الاتحاد) 

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كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن حصولها على شهادة اعتماد في المواصفات القياسية الدولية «آيزو»، والتي تعتبر من الاعتمادات الدولية رفيعة المستوى، وذلك في نظام إدارة الذكاء الاصطناعي من هيئة التصنيف البريطانية الرائدة في العالم «لويدز ريجستر». 
ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود المؤسسة في الالتزام بتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإنشاء نظام إدارة الذكاء الاصطناعي وتنفيذه وتحسينه باستمرار، ويمثل اعترافاً دولياً بجهودها في توظيف وتطوير ومراقبة الخدمات التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي. 
وجاء إعلان الحصول على هذه الشهادة بعد انتهاء فريق خبراء «لويدز ريجستر» من إجراء عملية تدقيق وتقييم شاملة لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي في المؤسسة، والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات والامتثال لضوابط المعايير القياسية الدولية (آيزو 42001:2023).
وأكّدت مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن حصول المؤسسة على هذا الاعتماد ينسجم مع توجهات الدولة، ويتواءم مع أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما يعزز جاهزيتها للمستقبل. 

الذكاء الاصطناعي
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الإمارات
آيزو
شهادة آيزو
شهادة الآيزو
الآيزو
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