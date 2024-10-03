«قمة المليار متابع» تطرح باقات متنوعة لتذاكر النسخة الثالثة عبر موقعها الإلكتروني

دبي (الاتحاد)

أعلنت قمة المليار متابع، أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم، عن طرح باقات متنوعة لتذاكر حضور النسخة الثالثة من القمة التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل تحت شعار «المحتوى الهادف».

وتتوفر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للقمة: www.1billionsummit.com، مع خيارات تناسب مختلف الفئات، وتوفر تجربة سهلة وسلسة لجميع الزوار للاستمتاع بأجندة متكاملة من الفعاليات.

وتشمل الباقات: «باقة كبار الشخصيات» التي تتيح للزوار الدخول لمدة ثلاثة أيام إلى جميع الجلسات، وقاعات المتحدثين، والطاولات المستديرة، والفعاليات الجانبية للقمة، إضافة إلى حضور الحفل الختامي للقمة الذي يتضمن مجموعة من الأنشطة المتنوعة.

كما طرحت القمة باقتي «المسارات» و«الدخول الشامل» اللتين تتيحان للزوار الدخول لمدة ثلاثة أيام إلى الجلسات وورش العمل المخصصة لمسارات القمة الثلاثة التي تشمل مسارات التكنولوجيا والاقتصاد والمحتوى، والمصممة خصيصاً لضمان استفادة صناع المحتوى الهواة والمحترفين من برنامج القمة الثري، إضافة إلى الحصول على امتيازات لحضور الحفل الختامي والفعاليات الجانبية للقمة.

ودعت قمة المليار متابع الجمهور إلى حجز التذاكر مبكراً نظراً للإقبال المتوقع من داخل دولة الإمارات وخارجها على الحدث العالمي.

وتوفر قمة المليار متابع للزوار فرصة استكشاف الابتكارات والتقنيات الحديثة التي تشكل مستقبل العالم الرقمي، إضافة إلى الاطلاع على أحدث الاتجاهات والتحديات والفرص في عالم الصناعات الإبداعية وما يرتبط بها من الاستثمار في تلك القطاعات.