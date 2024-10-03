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مذكرة تفاهم بين «بلدية عجمان» و«تريندز»

مذكرة تفاهم بين «بلدية عجمان» و«تريندز»
4 أكتوبر 2024 01:27

عجمان (وام)

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وقعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، مذكرة تفاهم لتوطيد التعاون المشترك، وتعميق التنسيق المتبادل بين الطرفين، لتعزيز البحث والعمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وللمساهمة في إجراء بحوث تستند إلى الأدلة والوقائع، وتنفيذ مسوح ميدانية واستطلاعات رأي ودورات تدريبية متنوعة، وتوظيفها لخدمة المجتمع.
وقّعت المذكرة عن الدائرة المهندسة نورة راشد شطاف، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وسعادة المتعاملين، فيما وقعها عن تريندز فهد المهري، رئيس قطاع «تريندز دبي»، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.
وأكدت المهندسة نورة شطاف، أن دائرة البلدية تسعى لمد جسور التعاون الإيجابي مع الجهات والمؤسسات الرائدة كافة في المجالات المعرفية والبحثية، لتبادل الخبرات والتجارب النيرة وتوظيفها في مجالات السياسات والبحوث والاستشارات، مشيرةً إلى المكانة المرموقة التي تقلدها «تريندز» كمركز فكر رائد على المستويين الإقليمي والدولي.
من جهته، قال فهد المهري، إن المذكرة تعكس التزام «تريندز» بالتطوير المستدام وتعزيز الشراكات البناءة والفعالة، وتبادل المعرفة والخبرات.
وأشار إلى أن «تريندز» ودائرة البلدية في عجمان سينفذان مجموعة من المشاريع البحثية والمبادرات المعرفية المشتركة التي تخدم الجمهور والرأي العام.

بلدية عجمان
عجمان
الإمارات
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
دائرة البلدية والتخطيط
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