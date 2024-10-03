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علوم الدار

«الإقليمي للتنمية المجتمعية» ينظم 24 ورشة تدريبية

«الإقليمي للتنمية المجتمعية» ينظم 24 ورشة تدريبية
4 أكتوبر 2024 01:28

الشارقة (الاتحاد)

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يقدم المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية في دورته الأولى، التي تنظمها دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة يومي 9 و10 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، برنامجاً مكثفاً من الورش التدريبية، يتضمن 24 ورشة ضمن 6 قاعات متخصصة، تتناول تحليل البيانات الضخمة، وتطبيقاتها العملية، وتصميم الاستراتيجية، وفن السرد القصصي، وعرض البيانات الإحصائية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والإحصاءات السكانية والمجتمعية، وغيرها، مما يضمن استعداد المشاركين للتعامل مع المشهد العالمي القائم على البيانات.

المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية
الإمارات
الشارقة
دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية
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