«البلديات والنقل» تفوز باستضافة اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للمدن الذكية المستدامة لعام 2025

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلديات والنقل فوزها باستضافة اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للمدن الذكية المستدامة لعام 2025 في أبوظبي، لتكون أبوظبي بذلك أول مدينة في الشرق الأوسط تستضيف الحدث السنوي الأهم في قطاع المدن الذكية والمستدامة على مستوى العالم.

يعد اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للمدن الذكية والمستدامة حدثاً بارزاً، حيث تعرض الأمانة العامة للمنظمة إنجازاتها وتعتمد الأجندة الاستراتيجية لأعمالها المستقبلية، ويناقش الاجتماع الأفكار والآراء والخطط المطروحة من مختلف الحكومات والمؤسسات ويحظى بحضور القادة والمحافظون ورؤساء البلديات، وكبار المسؤولين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب رؤساء الشركات والمنظمات وحشد من الخبراء والأكاديميين العالميين في القطاع لتبادل الخبرات والاحتفاء بأهم الإنجازات العالمية والمبادرات الحكومية في قطاع المدن الذكية والمستدامة.

وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: «تعد استضافتنا لهذا الحدث إضافة إلى مسيرة حافلة من العمل والاجتهاد من أجل تعزيز مكانة أبوظبي في صدارة مدن العالم من حيث التطور العمراني والمدن الذكية والمستدامة، حيث نتشرف بأن تكون أبوظبي أول مدينة في الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي للترحيب بقادة العالم على أرض إمارتنا، والاطلاع على أحدث المبادرات، والاستفادة من أهم الخبرات في القطاع، بهدف بناء الشراكات الاستراتيجية لدفع عجلة التطور العمراني وبناء مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة».

واختتمت دائرة البلديات والنقل مؤخراً بنجاح مشاركتها في اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للمدن الذكية المستدامة لعام 2024 الذي عقد في مدينة ألماتي في جمهورية كازاخستان، حيث استعرض وفد من كبار المسؤولين في الدائرة أبرز المبادرات في قطاع التطور العمراني والمدن الذكية، وأسهم بإثراء الحوار وتبادل الخبرات حول تعزيز التنمية العمرانية الذكية والمستدامة.