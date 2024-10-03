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عمار النعيمي يستقبل سفير فنزويلا

عمار بن حميد خلال استقباله سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية (وام)
4 أكتوبر 2024 01:29

عجمان (وام)

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في مبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري، أمس، الدكتور نبيل عبدالخالق، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، ورحب سمو ولي عجمان بالسفير، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وتبادل معه الأحاديث الودية التي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات، وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
من جهته، أعرب سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية، عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، موجهاً الشكر لسموه على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. 
وأشاد الدكتور نبيل عبدالخالق بمكانة وعمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنزويلا البوليفارية، وبما تشهده الدولة عامة، وعجمان خاصة من نهضة حضارية في مختلف الميادين.
حضر اللقاء الشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في عجمان، وأحمد علي الرئيسي، مدير مشاريع مكتب ولي عهد عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.

فنزويلا
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عمار النعيمي
عمار بن حميد النعيمي
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