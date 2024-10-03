سلطان بن أحمد القاسمي: الطالب الذي يمثل محور العملية التعليمية

الشارقة (وام)

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أن التركيز الأكبر في الجامعة يتمحور حول العناية بالطالب الذي يمثل محور العملية التعليمية بكاملها، ولذلك تهتم الجامعة بتوفير كل أشكال الدعم التي تجعل رحلة الطالب في الجامعة متميزة ومثمرة وبداية لمسيرة علمية مستمرة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، أمس، بأعضاء الهيئة التدريسية الجدد بجامعة الشارقة.

إلى ذلك، ثمن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، حرص طلاب وطالبات الجامعة على المشاركة في الأنشطة اللاصفية المتنوعة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، قبل ظهر أمس، برؤساء مجلسي الطلاب والطالبات والأندية الطلابية والجمعيات العلمية بجامعة الشارقة.

وأكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد، أن جامعة الشارقة تعمل وفق استراتيجية ومنهجية علمية على تقديم كل ما يُثري تجربة الطالب