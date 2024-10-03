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محمد بن زايد والسيسي: علاقاتنا عميقة.. ومسارات جديدة للتعاون

رئيس الدولة في حديث مع الرئيس المصري خلال الاستقبال (تصوير: محمد الحمادي)
4 أكتوبر 2024 01:29

القاهرة (وام)
وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، إلى القاهرة في زيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وكان في مقدمة مستقبلي سموه، لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولي، فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

ورحب الرئيس المصري - خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار - بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في مصر، مؤكدين عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وأهمية زيارة سموه في تعميق هذه العلاقات، وفتح مسارات جديدة للتعاون المشترك، بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين.

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يرافق صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الزيارة، وفد يضم كلاً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي محمد مبارك المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، ومعالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي، عضو المجلس التنفيذي، ومريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى مصر.

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