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علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس المصري يشهدان حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية

رئيس الدولة والرئيس المصري يشهدان حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية
3 أكتوبر 2024 23:22

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب «الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية» وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى مصر.
كان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل إلى مقر الأكاديمية العسكرية المصرية يرافقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان في استقبالهما الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أشرف سالم، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدد من قادة أفرع القوات المسلحة المصرية. فيما أدى حرس الشرف التحية العسكرية وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.
وتوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس عبد الفتاح السيسي إلى منصة العلم، حيث جرى رفع علم القوات المسلحة، فيما مرت المروحيات حاملة أعلام البلدين وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية فيها.
تضمن الحفل عروضا لمختلف وحدات القوات المسلحة المصرية إلى جانب الفروسية والمظلات وغيرها من العروض.
وكتب صاحب السمو رئيس الدولة، كلمة في سجل كبار الزوار في الأكاديمية العسكرية المصرية قال فيها: «سعدت بزيارة هذا الصرح العسكري العريق الذي يليق بالقوات المسلحة المصرية وتاريخها المشرف والمشاركة مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي في تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.. أتمنى لمصر الشقيقة وشعبها وجيشها دوام المنعة والعزة».
كما شهد حفل التخريج في مقر الأكاديمية العسكرية المصرية: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، إضافة إلى عدد من أعضاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة.

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