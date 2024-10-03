ثاني الزيودي: توسيع الشراكات وتعزيز التعاون التجاري الإقليمي والدولي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، التزام الدولة بتعزيز العلاقات التجارية مع القارة الآسيوية التي تشكل محوراً مركزياً لأهدافها في مجال التجارة غير النفطية، وتعتبر أكبر كتلة تجارية إقليمية شريكة لها، كونها تحظى بالنصيب الأكبر من التجارة الإماراتية غير النفطية مع العالم بنسبة تبلغ 59%، وتتلقى 72.7% من صادراتها.

جاء ذلك أثناء مشاركة معاليه في منتدى الأعمال لحوار التعاون الآسيوي الذي شكل منصة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التجارة والنمو الاقتصادي وتطوير البنى التحتية إلى جانب تنسيق الجهود في مواجهة التحديات العالمية الملحة كالأمن الغذائي والعمل المناخي، وانعقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي 2 و3 أكتوبر 2024، بحضور وفود من مختلف دول القارة.

وخلال مداخلته في القمة، سلط معالي الدكتور ثاني الزيودي الضوء على المسار التصاعدي لعلاقات التعاون التجاري الإماراتي الآسيوي، والتي شهدت زيادة في قيمة التجارة غير النفطية إلى 224 مليار دولار أميركي في النصف الأول من عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 31% مقارنة في العامين الماضيين.

كما أكد الزيودي على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسبها برنامج اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات في تعزيز التدفقات التجارية مع القارة الآسيوية.

وعقد معالي الدكتور ثاني الزيودي سلسلة اجتماعات ثنائية مع المسؤولين من دول آسيوية عدة.