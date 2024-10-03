صقر غباش يبحث التعاون مع رئيس «النواب» في مالطا

أبوظبي (الاتحاد)

عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات في مقر المجلس بأبوظبي مع معالي الدكتور أنجوليوفاروجيا رئيس مجلس النواب بجمهورية مالطا والوفد البرلماني المرافق له، الذي يزور الإمارات بدعوة من المجلس.

جرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين البلدين، وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين، وعقد لقاءات برلمانية ثنائية بهدف التنسيق البرلماني خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية مثل الاتحاد البرلماني الدولي وأهمية تبادل المعلومات والخبرات البرلمانية بما يجسد رؤية قيادتي البلدين ويواكب المصالح المشتركة والمتنامية بين البلدين والشعبين الصديقين.

ووقع معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي رئيس مجلس النواب في جمهورية مالطا، خلال اللقاء، على مذكرة تعاون، أكدا فيها على المصالح المشتركة بين المجلسين في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المصالح المشتركة.

وأكد معاليه، خلال اللقاء، حرص الدبلوماسية البرلمانية على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا وفي مقدمتها تعزيز السلام والأمن والاستقرار لدى شعوب المنطقة والعالم.

وقال إن سياسة دولة الإمارات تعمل على مد جسور الصداقة وتوسيع التعاون مع كل دول العالم، وإرساء مفاهيم التعاون المشترك وتبادل الحوار والتفاهم.

بدوره، أشاد معالي الدكتور أنجوليوفاروجيا، رئيس مجلس النواب بجمهورية مالطا، بتطور العلاقات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.