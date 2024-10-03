سيف بن زايد: ترسيخ الشراكات الشرطية العالمية

أبوظبي (وام)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وفداً من ممثلي الجمعية الدولية لقادة الشرطة، ورؤساء المنظمات الشرطية برئاسة فينكس هوكس، مدير العلاقات والشراكات الدولية في الجمعية، وذلك على هامش الملتقى الأول للقادة الذي استضافته وزارة الداخلية لمدة 3 أيام، بالتعاون مع الجمعية.

شهد اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التعاون وتطوير البرامج الموسعة لتبادل الخبرات بين وزارة الداخلية والجمعية الدولية لقادة الشرطة، بهدف ترسيخ الشراكات الشرطية العالمية، وتكامل الجهود الأمنية الدولية.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عبر حساب سموه على منصة «إكس» أمس: «سررت بلقاء ممثلي الجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP)، ورؤساء المنظمات الشرطية على هامش الملتقى السنوي للجمعية، والذي يعقد أول مرة في أبوظبي، وناقشنا سبل تعزيز آفاق التعاون وتطوير البرامج الموسعة لتبادل الخبرات، حيث وقعت الداخلية (7) اتفاقيات تعاون مع منظمات شرطية من الولايات المتحدة الأميركية وكندا ومالطا، بهدف ترسيخ الشراكات الشرطية العالمية، وتكامل الجهود الأمنية الدولية، وتناولنا أهمية رفع كفاءة العمل الشرطي الدولي، وتوثيق أواصر التعاون لتحقيق مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً».

وتناول اللقاء أهمية رفع كفاءة العمل الشرطي الدولي، وتوثيق أواصر التعاون لتحقيق مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً.

حضر اللقاء اللواء ركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وعدد من الضباط، إلى جانب عدد من قادة المنظمات والأجهزة الشرطية حول العالم.