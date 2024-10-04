تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أحدث توقعاته لحالة الطقس اليوم، وذلك عبر حسابه في منصة إكس.
وأوضح "الوطني للأرصاد" أن رياحاً شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج ويصل إلى 6 قدم في الخليج العربي من الساعة 10:30 وحتى الساعة 10:30 يوم السبت 05/10/2024.
#تنبيه #حالة_البحر #الخليج_العربي #المركز_الوطني_للأرصاد— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) October 4, 2024
رياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج ويصل إلى 6 قدم في الخليج العربي من الساعة 10:30 وحتى الساعة 10:30 يوم السبت 05/10/2024. pic.twitter.com/GkCKwgdN0I