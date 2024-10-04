تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أحدث توقعاته لحالة الطقس اليوم، وذلك عبر حسابه في منصة إكس.



وأوضح "الوطني للأرصاد" أن رياحاً شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج ويصل إلى 6 قدم في الخليج العربي من الساعة 10:30 وحتى الساعة 10:30 يوم السبت 05/10/2024.