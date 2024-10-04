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علوم الدار

تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
4 أكتوبر 2024 10:20

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أحدث توقعاته لحالة الطقس اليوم، وذلك عبر حسابه في منصة إكس.


وأوضح "الوطني للأرصاد" أن رياحاً شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج ويصل إلى 6 قدم في الخليج العربي من الساعة 10:30 وحتى الساعة 10:30 يوم السبت 05/10/2024.

 

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المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
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