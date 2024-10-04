شرطة أبوظبي تبحث مع الشركاء استعدادات تنظيم مؤتمر الرابطة الدولية للشرطة النسائية

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الاجتماع الأول للجنة تنظيم مؤتمر الرابطة الدولية للشرطة النسائية لعام 2025، بالتنسيق مع جمعية الشرطة النسائية الإماراتية، لمناقشة خطة عمل اللجان التحضيرية للمؤتمر، والذي سيُعقد تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، خلال نوفمبر 2025، وذلك بمشاركة 70 دولة.

وأوضحت المقدم الدكتورة آمنة محمد البلوشي، رئيسة جمعية الشرطة النسائية الإماراتية، رئيس لجنة تنظيم مؤتمر الرابطة الدولية للشرطة النسائية، لدى ترؤسها الاجتماع، أن المؤتمر يستقطب أكثر من 3000 مشارك، وأكثر من 150 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم.

واستعرضت، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية الداخلية والخارجية، الترتيبات والتجهيزات الحالية والمستقبلية لإبراز المؤتمر بصورة متميزة عالمياً، تعزيزاً لدور المرأة في مجال الشرطة والأمن، والإسهام في تبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين من مختلف الدول، لافتة إلى الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي باعتباره محورياً في تحقيق الأهداف لترسيخ الأمن والسلام في مجتمعاتنا.

وذكرت أن أجندة المؤتمرستتضمن عقد ورش عمل، وحلقات نقاشية، وتنظيم مسيرة عسكرية للشرطة النسائية مع الدول المشاركة، فضلاً عن أنشطة مخصصة للشباب، إلى جانب تنظيم معرض مصاحب بمشاركة القيادات الشرطية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب المؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية والجهات الأكاديمية والتدريبية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية والجمعيات المختصة بالشرطة النسائية.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر توقيع عدة مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الشرطة النسائية على المستوى الدولي، إسهاماً في تطوير وتفعيل دور المرأة في مجالات العمل الشرطي والأمني على المستوى الدولي.