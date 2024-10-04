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الإسعاف الوطني يدشن سيارات متطورة للتعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية

الإسعاف الوطني يدشن سيارات متطورة للتعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية
4 أكتوبر 2024 13:17

دشن الإسعاف الوطني بحضور اللواء الركن حمدان أحمد الزيودي قائد الحرس الوطني، مجموعة جديدة من سيارات الإسعاف، التي أُضيفت إلى أسطول الإسعاف الوطني، تم تجهيزها بأحدث التقنيات والمعدات الإسعافية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

واشتملت هذه المجموعة على سيارات المستجيب الأول، ذات الدفع الرباعي، المصممة خصيصاً للتعامل مع حالات التقلبات الجوية بفضل مواصفاتها الخاصة التي تسهل الوصول إلى المناطق المغمورة بالمياه، بهدف ضمان استمرارية الخدمة المقدمة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز منظومة الإسعاف الوطني وتقديم الخدمات الطارئة خلال الأزمات.

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وتزامن ذلك مع تفعيل خدمات الإسعاف الوطني في إمارة دبي، لتلبي متطلبات تغطية الفعاليات والعقود الخاصة في الإمارة.

ووجه قائد الحرس الوطني، خلال التدشين، فرق الإسعاف الوطني بضرورة رفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة الاستجابة في كل الظروف والأوقات، بما يسهم في تعزيز سلامة المجتمع وتقديم الرعاية الإسعافية وفق أفضل الممارسات العالمية.

المصدر: وام
الإسعاف الوطني
الأزمات والكوارث
الإسعاف
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