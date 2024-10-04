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رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك ليسوتو بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك ليسوتو بذكرى اليوم الوطني لبلاده
4 أكتوبر 2024 14:01

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة، إلى جلالة الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي صامويل ماتيكان رئيس وزراء مملكة ليسوتو.

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