شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب الإنشغال بغير الطريق

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لحادث بسبب الإنشغال بغير الطريق وعدم الإنتباه أثناء توقف مركبة على كتف الطريق .

وناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين عدم التوقف في كتف الطريق لأي سبب من الأسباب ودعت إلى التوجه إلى أقرب موقف آمن لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وفي حال عدم القدرة على تحريك المركبة الإتصال فوراً بمركز القيادة والتحكم 999 ( غرفة العمليات) لتقديم الدعم اللازم تجنباً لوقوع الحوادث .

وحذرت السائقين من مخاطر الانشغال بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة.

وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم و4 نقاط مرورية.

#فيديو | بثت #شرطة_أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة " #لكم_التعليق " فيديو لحادث بسبب #الإنشغال_بغير_الطريق وعدم الإنتباه أثناء توقف مركبة على كتف الطريق .



التفاصيل : https://t.co/VRhltvvtMb pic.twitter.com/2gcIVXorrd — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) October 4, 2024