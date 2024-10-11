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علوم الدار

مركز ماكس كير الطبي في أبوظبي يحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة

مركز ماكس كير الطبي في أبوظبي يحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة
11 أكتوبر 2024 12:35

في إنجاز يسلط الضوء على التزامه بالتميز والرعاية الصحية المثلى، أعلن مركز ماكس كير الطبي في أبوظبي عن حصوله على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، ليصبح بذلك أول مركز رعاية أولية مستقل في العاصمة يحصل على هذا الاعتراف المرموق الذي يعتبر معياراً عالمياً يُعترف به لقياس جودة وسلامة الرعاية الصحية التي تقدمها المؤسسات الطبية. 




من جانبه قال الدكتور طلال النقري المدير الطبي للمركز أن مركز ماكس كير منذ تأسيسه، عمل القائمين عليه على توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية لسكان أبوظبي والمناطق المجاورة والتي تشمل خدمات الصحة الوقائية، الفحوصات العامة وطب الأسرة إضافةَ إلى العلاجات التخصصية المتقدمة في مختلف مجالات الرعاية الصحية مثل طب النساء والتوليد، أمراض المسالك البولية وأمراض الذكورة، الأمراض الباطنية، طب الأطفال، الأمراض الجلدية والتجميل، طب العيون، أمراض الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي، جراحة العظام والعلاج الطبيعي، إضافة إلى الطب النفسي. 




الحصول على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة يعكس الجهود المستمرة التي يبذلها فريق العمل المتفاني داخل المركزلضمان حصول كل مريض على الرعاية المثالية التي يستحقها.  



 

وأضاف د. طلال أن الاعتماد من اللجنة الدولية المشتركة يُعتبر شهادة موثوقة على التزام المركز بأفضل الممارساتالعالمية في القطاع الصحي ممَا يعزَز الثقة الكاملة في جودة الخدمات الطبية التي يقدمها المركز، سواء من حيث التشخيص الدقيق، أو العلاجات الفعالة، أو حتى البيئة الصحية الآمنة. فالجودة والشفافية هما القيمتان الأساسيتان اللتان يعمل المركز على تجسيدهما في كل جانب من جوانب خدماته. 




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وهذا الإنجاز لا يعتبر فقط تأكيداً على التفوق، بل هو أيضًا دعوة مفتوحة لجميع سكان أبو ظبي والمناطق المجاورةللتمتع بخدمات رعاية صحية متطورة، تلتزم بالجودة والسلامة وفقاً للمعايير الدولية.  




اعتماد اللجنة الدولية المشتركة كتقدير عالمي يعزز ويُقوي  مكانة مركز ماكس كير الطبي  كرائد في مجال الرعاية الصحية في أبوظبي.



 



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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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