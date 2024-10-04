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علوم الدار

انخفاض في درجات الحرارة غدا

أبوظبي
4 أكتوبر 2024 17:42

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة الغبار وحركتها شمالية غربية، وسرعتها 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 15:14 والمد الثاني عند الساعة 49 :02، والجزر الأول عند الساعة 07:56 والجزر الثاني عند الساعة 20:43.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:21 والمد الثاني عند الساعة 23:47، والجزر الأول عند الساعة 16:53 والجزر الثاني عند الساعة 05:13.

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المصدر: وام
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