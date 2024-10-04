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علوم الدار

أبوظبي.. مشروع بحثي لإنتاج تطعيم لعلاج مرض السكري

أبوظبي.. مشروع بحثي لإنتاج تطعيم لعلاج مرض السكري
4 أكتوبر 2024 18:54

ضمن استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد في الطب والابتكار الصحي، يعمل مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، في الوقت الحالي على مشروع بحثي لإنتاج تطعيم لعلاج مرض السُكري.
سيكون هذا المنتج حاصلا على الملكية الفكرية كاملة، ليحقق إنجازا علميا رائدا عند الانتهاء منه ويحدث نقلة نوعية في التعامل مع مرض السُكري حول العالم.
في الوقت نفسه، يجري مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، حاليا تجارب سريرية أخرى لتقييم فعالية وأمان العلاج الضوئي المناعي لعلاج السُكري من النوع الأول.
تعود هذه التجارب السريرية الأولى من نوعها، إلى ما يحظى به القطاع الصحي بمختلف مجالاته من دعم منقطع النظير من قبل قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها الأبحاث والدراسات المخبريّة باستخدام الخلايا الجذعية لعلاج الأمراض.
ومن أبرز إنجازات الدراسات المخبرية، عمل مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، بالتعاون مع مؤسسات دولية كبرى، على علاج مبتكر جديد باستخدام خلايا "بيتا" البنكرياسية المشتقة من الخلايا الجذعية متعدِّدة القدرات.
بالتوازي مع ذلك، وفّر مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، علاجات متقدمة منقِذة للحياة في الدولة، بما في ذلك زراعة نخاع العظم والعلاجات الثورية بالخلايا الجذعية والطب التجديديّ. مما يساهم في تحقيق رؤية أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية المتقدِّمة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مركز أبوظبي للخلايا الجذعية
تطعيم
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