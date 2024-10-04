بهدف استعادة موقع العالم العربي في الصدارة العلمية واستئناف مساهمة المنطقة بشكل حيوي في مسيرة الحضارة الإنسانية، انطلقت النسخة السنوية الثانية من جائزة نوابغ العرب الأكبر من نوعها عربياً، والتي برزت بكونها "نوبل العرب" لدورها الرائد في إبراز وتكريم العرب أصحاب الإنجازات الاستثنائية المعنية بتحسين حياة البشرية ضمن فئاتها الست.

تحتفي "نوابغ العرب"، في دورتها الثانية، بالعقول العربية المتفردة التي حققت إنجازات متميزة في ست فئات محورية لتسريع النمو وإثراء المعرفة عربياً وعالمياً، وهي: الطب، والهندسة والتكنولوجيا، والاقتصاد، والعلوم الطبيعية، والعمارة والتصميم، والأدب والفنون.

تستمر النسخة الثانية من مبادرة "نوابغ العرب" في استقبال الترشيحات الفردية والمؤسسية من كل أرجاء الوطن العربي والعالم حتى 31 أكتوبر 2024 لفئات الجائزة المختلفة.

وستتوّج النسخة الثانية من "نوابغ العرب"، بعد استكمال جميع مراحل الترشيح والتصفيات والتحكيم، ستة فائزين عن فئات المبادرة.

وتمنح "نوابغ العرب" جوائز بقيمة 6 ملايين درهم بواقع مليون درهم للفائز عن كل فئة.

المبادرة تهدف إلى تكريم الروّاد والمتميزين والمبتكرين والمبدعين وأصحاب الإنجازات الاستثنائية ممن يفتحون لأوطانهم والمجتمعات العربية والعالمية آفاقاً جديدة في العلوم والتكنولوجيا والطب والهندسة والاقتصاد والعمران والتصميم والفن والآداب.

مبادرة "نوابغ العرب" تبرز العقول العربية التي تشكل قدوة للأجيال الشابة وأفكارها الإبداعية التي تعزز موقع الوطن العربي معرفياً وعلمياً وثقافياً على الساحة العالمية.

انطلاق الدورة الثانية من "نوابغ العرب"



تقرير: سالم بن ربيّع#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/JIOPv41rZX — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) October 3, 2024