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بحضور رئيس الدولة والرئيس المصري.. «مدن القابضة» توقع اتفاقيات مع شركاء ومستثمرين لتطوير مشروع رأس الحكمة

بحضور رئيس الدولة والرئيس المصري.. «مدن القابضة» توقع اتفاقيات مع شركاء ومستثمرين لتطوير مشروع رأس الحكمة
4 أكتوبر 2024 19:40

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.. أعلنت مجموعة «مدن القابضة» الإماراتية إبرامها اتفاقيات تعاون مع أول مجموعة من الشركاء والمستثمرين لتطوير مشروع رأس الحكمة في شمال غرب القاهرة على البحر المتوسط.
تضمنت الاتفاقيات الاستراتيجية.. عدة مذكرات في قطاع البنية التحتية مع شركة «طاقة» لاستكشاف فرص العمل لتطوير وتمويل وتشغيل مشاريع البنية التحتية.. وشركة «إي اند مصر» لتصميم وتنفيذ البنية التحتية للمدينة الذكية بما في ذلك شبكات الاتصال الرقمي والألياف الضوئية والجيل الخامس (جي 5)، وشركة «أوراسكوم للإنشاءات» مقاولاً رئيساً للأعمال التمهيدية في مجال البناء.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «السويدي إليكتريك» لتوريد مواد البناء إضافة إلى اتفاقية تعاون مع «مطارات أبوظبي» لتصميم وتطوير وتشغيل المطار الجديد في المدينة.
وفي قطاع التطوير العقاري وقعت اتفاقية مع شركة «كاندي إنترناشيونال» العالمية بهدف استكشاف فرص التعاون والاستفادة من النطاق الدولي الواسع للشركة في مجال تطوير العقارات الفاخرة.

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وفي قطاع الفنادق والضيافة جرى توقيع اتفاقية تعاون مع كل من «مونتاج إنترناشيونال» و «أكور - ينيسمور» لتطوير وتشغيل الفنادق والمنتجعات في رأس الحكمة. وتضمنت الاتفاقيات أيضاً اتفاقية شراكة مع شركة «فالديرما»التي تعد أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تطوير وتشغيل ملاعب الغولف.

وفي القطاع الصحي تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «برجيل القابضة» لتطوير مرافق رعاية صحية متعددة التخصصات، وتنفيذ حلول الرعاية الصحية المبتكرة. 
وقال معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية ـ أبوظبي رئيس مجلس إدارة مدن القابضة: «إن مشروع رأس الحكمة يعد أحد أهم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والتطويرية وأكبرها في المنطقة ما سيتطلب تضافر الجهود مع كبرى الشركات العالمية والمحلية في تنفيذه». 
وأضاف: «أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة التنافسية في مختلف المجالات وإبراز مكانة رأس الحكمة كمدينة متكاملة ومستدامة».
من جانبه أكد بيل أوريجان الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة..أن مشروع رأس الحكمة يتطلب تخطيطاً عالياً وشراكات استراتيجية قوية لضمان تحقيق النجاح المنشود.. مشيراً إلى أن تطوير مشروع عمراني بهذه الضخامة يتطلب خبرات وقدرات كبيرة وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية.
وستضم مدينة رأس الحكمة التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع.. مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية.. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار التراكمي لهذا المشروع العملاق إلى 110 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2045.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
عبد الفتاح السيسي
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