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علوم الدار

بحضور رئيس الدولة والرئيس المصري..«نيو» العالمية و«سايفن» القابضة الإماراتية تطلقان شراكة لتعزيز مسيرة الابتكار بقطاع المركبات الكهربائية الذكية

بحضور رئيس الدولة والرئيس المصري..«نيو» العالمية و«سايفن» القابضة الإماراتية تطلقان شراكة لتعزيز مسيرة الابتكار بقطاع المركبات الكهربائية الذكية
4 أكتوبر 2024 20:17

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعلنت شركة «نيو العالمية» المتخصصة في قطاع المركبات الكهربائية الذكية إطلاقها شركة «نيو الشرق الأوسط» بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي في أبوظبي شركة «سايفن» القابضة المتخصصة في تنمية الأصول الاستثمارية في مجال تصنيع المركبات الكهربائية. 

واطلع سموه والرئيس المصري، خلال مراسم الإعلان، على نماذج من السيارات المعروضة والتكنولوجيا المستخدمة فيها إلى جانب رؤية المشروع وأهميته في الإسهام بتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وقع المذكرة كل من معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية  أبوظبي رئيس مجلس إدارة «سايفن» القابضة ووليام لي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «نيو» العالمية.

تعد هذه الشراكة بداية دخول «نيو» إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقديم حلول مبتكرة في مجال المركبات الكهربائية والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.

ستعمل «نيو الشرق الأوسط» من خلال الاستفادة من الاستثمارات الاستراتيجية لشركة «سايفن» القابضة على طرح نماذج مركبات «نيو» إضافة إلى مركبات العلامات التجارية التابعة لها في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يُعزز حضورها ويوسع اندماجها في منظومة المركبات الكهربائية الذكية العالمية.

جرى اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة أول سوق تبدأ فيه «نيو الشرق الأوسط»، عملياتها ونشاطها التجاري ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة في مجال أنظمة القيادة الذاتية المتقدمة وتقنيات تبديل البطاريات القابلة للشحن وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

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تعتزم «نيو» و«سايفن» القابضة إنشاء مركز بحث وتطوير في أبوظبي للإشراف على تطوير أنظمة القيادة الذاتية والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي ما يعزز قدرات «نيو» العالمية في البحث والتطوير ويحفز الابتكار التكنولوجي في المنطقة.

وفي إطار توسيع رؤيتهما الإقليمية، تخطط «نيو» و«سايفن» القابضة لمواصلة تعاونهما الاستراتيجي من خلال المشروع الجديد للمركبات الكهربائية والذي يشمل البحث والتصنيع وإطلاق منتجات مستقبلية.

وستتعاون شركة «نيو الشرق الأوسط» أيضا مع شركاء محليين في مصر لتعزيز دور مصر في قطاع تصنيع المركبات الكهربائية.

وقال معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية  أبوظبي رئيس مجلس إدارة «سايفن» القابضة بهذه المناسبة: «فخورون بالشراكة مع شركة «نيو» العالمية لتعزيز قيادتها لقطاع المركبات الكهربائية ودعمها». وأضاف أن «هذه الشراكة تجسد الالتزام المشترك بتعزيز قوة تعاوننا الاستراتيجي وتحقيق أهداف طويلة الأمد في قطاع التنقل الذكي».

من جهته، قال وليام لي المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «نيو» العالمية إن «شراكتنا مع «سايفن» القابضة تعد محوراً أساسياً في استراتيجيتنا لتعزيز الوصول العالمي إلى المركبات الكهربائية الذكية والارتقاء بالابتكار التكنولوجي إلى آفاق أرحب».وأضاف أنه «بدعم من «سايفن» القابضة، نتطلع إلى توسيع نطاق أعمالنا الدولية وتقديم تقنيات المركبات الكهربائية المبتكرة للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

المصدر: وام
محمد بن زايد
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