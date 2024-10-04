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«الإسعاف الوطني» يدشن سيارات متطورة للتعامل مع الأزمات والكوارث

«الإسعاف الوطني» يدشن سيارات متطورة للتعامل مع الأزمات والكوارث
5 أكتوبر 2024 01:07

أبوظبي (وام)

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دشن الإسعاف الوطني، بحضور اللواء الركن حمدان أحمد الزيودي قائد الحرس الوطني، مجموعة جديدة من سيارات الإسعاف، التي أُضيفت إلى أسطول الإسعاف الوطني، وجرى تجهيزها بأحدث التقنيات والمعدات الإسعافية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
واشتملت هذه المجموعة على سيارات المستجيب الأول، ذات الدفع الرباعي، المصممة خصيصاً للتعامل مع حالات التقلبات الجوية بفضل مواصفاتها الخاصة التي تسهل الوصول إلى المناطق المغمورة بالمياه، بهدف ضمان استمرارية الخدمة المقدمة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز منظومة الإسعاف الوطني وتقديم الخدمات الطارئة خلال الأزمات.
وتزامن ذلك مع تفعيل خدمات الإسعاف الوطني في إمارة دبي، لتلبي متطلبات تغطية الفعاليات والعقود الخاصة في الإمارة. 

الإسعاف الوطني
الإمارات
الحرس الوطني
الأزمات والكوارث
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