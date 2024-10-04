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علوم الدار

انطلاق «الذيد للتمور 2024» بمشاركة واسعة من المزارعين

خلال افتتاح المهرجان (من المصدر)
5 أكتوبر 2024 01:07

الشارقة (الاتحاد)

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انطلقت مساء أمس الأول في مركز إكسبو الذيد، فعاليات مهرجان الذيد للتمور 2024، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حتى السادس من أكتوبر الحالي، وشهد الحدث، الذي يُعدّ من أهم الفعاليات الزراعية والتراثية على مستوى الدولة، مشاركة واسعة من المنتجين وتجار التجزئة ومزارعي التمور وملاك النخيل من مختلف إمارات الدولة، وخصص المهرجان منصات لعدد من الجهات الحكومية والخاصة الداعمة والمهتمة بزراعة التمور والصناعات المرتبطة بها.
وافتتح فعاليات المعرض عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة.
وأكد عبد الله سلطان العويس أن تنظيم المهرجان يأتي في إطار استراتيجية غرفة تجارة وصناعة الشارقة لدعم وتطوير القطاع الزراعي، ضمن الرؤية الشاملة التي تتكامل فيها جهود القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الاكتفاء الغذائي والنهوض بزراعة التمور في الشارقة ودولة الإمارات.
ويشهد الحدث مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز قطاع زراعة النخيل.
ويضم المهرجان سوقاً للتمور والمنتجات المرتبطة بها يستقبل الزوار يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً، ويمكنهم من شراء أجود أنواع التمور القادم، من مزارع في مختلف أنحاء الإمارات.

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غرفة تجارة وصناعة الشارقة
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