«مدني أبوظبي» تحصد جائزة التميز في تحليل الأعمال لعام 2024

أبوظبي (وام)

فازت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بجائزة التميُّز في تحليل الأعمال لعام 2024، ضمن فعاليات حفل جوائز الشرق الأوسط للأعمال الوطنية، الذي نظَّمته مؤسَّسة مراجعة الأعمال في آسيا.

جاء الفوز بالجائزة، تقديراً لنجاح الهيئة في تطبيق برنامج التدريب المنهجي (T-SAT)، الذي يعكس جهودها المتواصلة في تعزيز قدرات وكفاءات موظفي الدفاع المدني، بمختلف شرائحهم الوظيفية، ويؤكِّد ريادتها في تبنِّي وتطبيق أحدث الاستراتيجيات والأساليب، ما يُعزِّز مكانتها مثالاً يُحتذى به في المنطقة.

وقال العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، إنَّ الفوز بهذه الجائزة يُعَدُّ اعترافاً بالجهود المستمرة، والالتزام الذي تُظهره الهيئة، وهو دليل على التزامها الراسخ بتطبيق أحدث الممارسات والتقنيات في مجال الدفاع المدني.

وأضاف: «هذه الجائزة تحفِّزنا على مواصلة السعي للتميُّز والابتكار في جميع أنشطتنا، وملتزمون بتوسيع نطاق برامج التدريب التي تُعزِّز كفاءة فِرقنا، بما يضمن سلامة مجتمع إمارة أبوظبي، ونواصل العمل على تطوير برامجنا ومبادراتنا بما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي وأهدافنا الاستراتيجية، لضمان جودة الحياة، وترسيخ مفهوم السلامة المستدامة في الإمارة».

من جهته، قال العميد سويدان سعد بن ضحية العامري، مدير مركز الموارد والخدمات المساندة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إنَّ الفوز بجائزة التميُّز في تحليل الأعمال، هو إنجاز يعكس التزام الهيئة بالمعايير العالية والابتكار المستمر، ويبرهن على فاعلية برنامجنا التدريبي (T-SAT)، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات فريقنا، وتحسين استجابتنا للطوارئ.

وأضاف: «ملتزمون بمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز قدراتنا في الاستجابة لمواجهة الطوارئ، وهذا التفوُّق لم يكن ليتحقَّق لولا التفاني والعمل الجاد لكلِّ عضو من أعضاء فريق العمل، الذين عملوا بكلِّ جهد لتحقيق هذا الإنجاز المتميِّز».

وتسلَّم الجائزة كلٌّ من العميد سويدان سعد بن ضحية العامري، مدير مركز الموارد والخدمات المساندة، والعقيد عيسى عبدالله المرزوقي، نائب مدير قطاع الإنقاذ والإطفاء بالإنابة، والعقيد أحمد خليفة محمد بن زاهرة الخييلي، مدير إدارة المالية والخدمات، والمقدِّم دكتور إبراهيم محمد المرزوقي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسَّسي، والدكتور سعيد هلال سليمان محمد البلوشي، عضو ومقرِّر لجنة نظام التدريب المنهجي، والمهندس محمد يوسف عياد، عضو فريق التشغيل، والسيد عبدالسلام عبدالقادر محمد، عضو فريق التشغيل.