السبت 5 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

معالجة مشوهات الطرق والتحسينات المرورية بالوثبة

معالجة مشوهات الطرق والتحسينات المرورية بالوثبة
5 أكتوبر 2024 01:07

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
ولي عهد أبوظبي يبدأ غداً زيارة رسمية إلى مملكة النرويج
الإمارات تجدد التزامها بالجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب

تنفذ بلدية أبوظبي خلال العام الحالي مشروعاً لمعالجة المشوهات والعشوائيات الزراعية وأضرار الحوادث المرورية وأعمال الطوارئ، ضمن نطاق مركز بلدية الوثبة.
ولتنفيذ المشروع، طرحت البلدية، أمس مناقصة، داعية شركات المقاولات المهتمة بالتقدم إلى زيارة البوابة الإلكترونية لنظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية.
وأوضحت أن التاريخ النهائي للتقدم للمناقصة سيكون في العاشر من أكتوبر الجاري.
وتنفذ البلدية زيارات ميدانية مكثفة لجميع المواقع، ليتم توجيه المقاولين والاستشاريين المختصين لتحسين وإعادة تأهيل الأصول الزراعية، وإزالة مشوهات الطرق في هذه المناطق، وتنفيذ أعمال إزالة المخلفات والنظافة العامة.
ويتضمن المشروع إزالة العديد من المشوهات، مثل اللوحات الإرشادية والمرورية التالفة، والأشجار والزراعات العشوائية، ومخلفات الهدم والبناء، وكذلك النفايات المشوهة، واللوحات الإعلانية الخشبية، بالإضافة إلى إزالة الرمال المتراكمة على جانبي الطرقات.
وفي ذات الإطار، طرحت البلدية مناقصتين لصيانة اللوحات المرورية في شبكة الطرق الداخلية مستهدفة مدينة أبوظبي والبر الرئيسي، ومناقصة لصيانة بلاط الأرصفة وممرات المشاة بمدينة أبوظبي.
وتنفذ البلدية هذه المشروعات، سعياً لتعزيز المحافظة على المظهر الحضاري العام، والحفاظ على البيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها أبوظبي، وبالتالي الحفاظ على سلامة السكان والزوار، وتعزيز مساعي البلدية نحو تحقيق رؤيتها في تنمية مستدامة بمعايير ذات جودة عالية، والحفاظ على المعايير البيئية.
ودعت بلدية مدينة أبوظبي جميع أفراد المجتمع والكيانات، والشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، وأصحاب المهن والحرف والمحلات، إلى عدم رمي المخلفات والنفايات بشكل عشوائي، مؤكدة أهمية اعتماد الأساليب الصحية والسليمة للتخلص من المخلفات الزراعية، بما يحافظ على البيئة والصحة العامة للمجتمع.
وتنطلق «بلدية أبوظبي» في تنفيذها للمشاريع من رؤية دائرة البلديات والنقل في تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق، ورفع مستوى جودة الخدمات، وبما يحسّن من جودة حياة سكان أبوظبي من أجل مستقبل أفضل.

أبوظبي
الإمارات
صيانة الطرق
السلامة المرورية
الحركة المرورية
بلدية أبوظبي
الحوادث المرورية
آخر الأخبار
آثار الدمار جراء قصف إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان.. استهداف 2000 موقع وتوسع إنذارات الإخلاء وامتلاء مراكز الإيواء
5 أكتوبر 2024
كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
استطلاع رأي يظهر تقدم هاريس على ترامب
5 أكتوبر 2024
دبابة مشتعلة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على مدينة استراتيجية في دونيتسك
5 أكتوبر 2024
دمار في مخيم جباليا جراء غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: 6% من سكان غزة قتلوا أو جرحوا خلال عام
5 أكتوبر 2024
نازحون عند معبر المصنع الحدودي مع سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر: ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في لبنان وغزة
5 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©