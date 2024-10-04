معالجة مشوهات الطرق والتحسينات المرورية بالوثبة

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية أبوظبي خلال العام الحالي مشروعاً لمعالجة المشوهات والعشوائيات الزراعية وأضرار الحوادث المرورية وأعمال الطوارئ، ضمن نطاق مركز بلدية الوثبة.

ولتنفيذ المشروع، طرحت البلدية، أمس مناقصة، داعية شركات المقاولات المهتمة بالتقدم إلى زيارة البوابة الإلكترونية لنظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية.

وأوضحت أن التاريخ النهائي للتقدم للمناقصة سيكون في العاشر من أكتوبر الجاري.

وتنفذ البلدية زيارات ميدانية مكثفة لجميع المواقع، ليتم توجيه المقاولين والاستشاريين المختصين لتحسين وإعادة تأهيل الأصول الزراعية، وإزالة مشوهات الطرق في هذه المناطق، وتنفيذ أعمال إزالة المخلفات والنظافة العامة.

ويتضمن المشروع إزالة العديد من المشوهات، مثل اللوحات الإرشادية والمرورية التالفة، والأشجار والزراعات العشوائية، ومخلفات الهدم والبناء، وكذلك النفايات المشوهة، واللوحات الإعلانية الخشبية، بالإضافة إلى إزالة الرمال المتراكمة على جانبي الطرقات.

وفي ذات الإطار، طرحت البلدية مناقصتين لصيانة اللوحات المرورية في شبكة الطرق الداخلية مستهدفة مدينة أبوظبي والبر الرئيسي، ومناقصة لصيانة بلاط الأرصفة وممرات المشاة بمدينة أبوظبي.

وتنفذ البلدية هذه المشروعات، سعياً لتعزيز المحافظة على المظهر الحضاري العام، والحفاظ على البيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها أبوظبي، وبالتالي الحفاظ على سلامة السكان والزوار، وتعزيز مساعي البلدية نحو تحقيق رؤيتها في تنمية مستدامة بمعايير ذات جودة عالية، والحفاظ على المعايير البيئية.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي جميع أفراد المجتمع والكيانات، والشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، وأصحاب المهن والحرف والمحلات، إلى عدم رمي المخلفات والنفايات بشكل عشوائي، مؤكدة أهمية اعتماد الأساليب الصحية والسليمة للتخلص من المخلفات الزراعية، بما يحافظ على البيئة والصحة العامة للمجتمع.

وتنطلق «بلدية أبوظبي» في تنفيذها للمشاريع من رؤية دائرة البلديات والنقل في تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق، ورفع مستوى جودة الخدمات، وبما يحسّن من جودة حياة سكان أبوظبي من أجل مستقبل أفضل.