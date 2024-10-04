وفد من جامعة أم القيوين يزور «رأس الخيمة للوساطة والتحكيم»

رأس الخيمة (الاتحاد)

زار وفد من طلبة الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه بكلية القانون بجامعة أم القيوين، برفقة الدكتور أحمد الدبوسي، أستاذ القانون التجاري والبحري، والدكتور سعد رمضان، أستاذ القانون المدني، مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم التابع لغرفة تجارة رأس الخيمة، واستقبلهم الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة بالوكالة، وإبراهيم شوقيو مستشار قانوني، أمين عام مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، وذلك بهدف فتح آفاق التعاون العلمي والعملي المشترك، والانفتاح على مؤسسات الدولة.

وفي بداية اللقاء، أشار الدكتور الشميلي إلى توجيهات محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، رئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، بأهمية الانفتاح على كليات القانون بجامعات الدولة، لتعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تدريب وتأهيل طلبة الدراسات العليا كمحكمين، ورحب الشميلي بالوفد الضيف، معرباً عن أهمية هذه اللقاءات، وضرورة تكرارها لأهميتها البالغة في ربط الإطار النظري لمواد القانون بواقع التطبيق العملي لطلبة الماجستير والدكتوراه- تخصص تحكيم، وزيادة المعرفة العلمية للطلبة، لافتاً إلى أن المركز يقوم بتسوية المنازعات التجارية، نظراً لما يتمتع به من سرعة وفاعلية وتكلفة معقولة، بالاستعانة بالنخبة من الكوادر القضائية مواطنين ومقيمين.

فيما تَطرق إبراهيم شوقي، خلال اصطحابهم للوفد بجولة بالمركز وإدارات الغرفة وأقسامها، لأهمية مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، وإسهاماتهما في ترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة وجهة إقليمية وعالمية لتسوية المنازعات التجارية.

كما قدم أمين عام المركز شرحاً مفصلاً عن نظام مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، والخطط المستقبلية للمركز في مجال تطوير منظومة العمل والتحكيم والتعليم والتدريب العملي، بالشراكة مع العديد من كليات القانون بجامعات الدولة ومنها جامعة أم القيوين.

وقام الوفد بطرح أسئلة عديدة تمحورت حول المهام والواجبات التي يقوم بها مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، وبنهاية اللقاء ناقش الطرفان موضوع فتح آفاق التعاون العلمي والعملي المشتركة، وقام الوفد بتقديم شكره وتقديره للقائمين عليه، ولإدارة غرفة التجارة لحفاوة الترحاب.