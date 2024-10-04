السبت 5 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تربويون: «يوم المعلم» مناسبة لاستذكار جهود المعلمين

دور كبير للمعلم في تنشئة الأجيال (أرشيفية)
5 أكتوبر 2024 01:08

مريم بوخطامين (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
ولي عهد أبوظبي يبدأ غداً زيارة رسمية إلى مملكة النرويج
الإمارات تجدد التزامها بالجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب

أكد أكاديميون وتربويون في الإمارات، أن الدولة تولي التعليم والعاملين بالقطاع التعليمي أهميةً كبيرةً، لإيمانها التام بالدور البارز والفعال والمؤثر في العلمية التنموية في الدولة، لاسيما الحراك الثقافي والمعرفي فيها في شتى المجالات، وذلك حرصاً منها على بناء جيل واعٍ ومثقف يعتمد على أساسات متينة وقوية، مملوء بالقيم والمبادئ، قادر على الابتكار والمساهمة في تطوير المجتمع الإماراتي ونهضته، لذا تقوم الدولة بالاحتفال في الخامس من أكتوبر من كل عام بيوم المعلم العالمي، سعياً منها لغرس قيمة المعلم في أذهان الطلبة».
بداية، تقول خلود حامد الظهوري، معلمة في مجال رياض الأطفال: «إن تربية الأجيال وتأسيسها يستدعي جهوداً وأمانة كبيرة يقدمها المعلمون، وهي ليست بالبسيطة أو السهلة، ويؤديها أغلب الكوادر التعليمية بحب وشغف، وهذه الأمور يخلقها المعلم بشكل يومي ومستمر، لذا تقديراً له في هذا اليوم يتم تسليط الضوء عليه وعلى إنجازاته، ونستذكر من خلالها جهود وإنجازات معلمينا ومعلماتنا الذين سبقونا في مجال التعليم، وكيف قدموا التضحيات لكي يصلوا بنا إلى هذه المرحلة من العلم والمعرفة، فشكراً لكم، وشكراً للقيادة الرشيدة التي هي أساس نجاح مقومات التعليم وتحفيز الأجيال على الاستقصاء والبحث عن المعرفة».
وقال المعلم محمد جاد الله، والمعلم حسان الأغا، معلما الحلقة الثانية، إن التعليم في دولة الإمارات بشكل عام هو انعكاس لتطلعات القيادة الرشيدة، والمعلمون هم رهان الحاضر والمستقبل، وهم أصحاب رسالة سامية في المجتمع، وموجهون أساسيون للتطور العلمي التعليمي في الدولة، ونوها بأن مكانة المعلم في مجتمع الإمارات تلقى اهتماماً بالغاً، فهو مصباح طريق النّجاح والتقدم، والازدهار، فالمعلمون هم من البناة الحقيقيين لهذا الوطن، وبجهودهم بني الإنسان حتى أضحت إنجازاته شواهد يشهد عليها التاريخ، وتخصيص يوم لاستذكار هذه الإنجازات يعطي للمعلم دفعة قوية، وأثراً طيباً.
وأوضحت التربوية المتقاعدة آمنة الحمادي، أن رسالة المعلم تعتبر لبنة مهمة في المنظومة التعليمية وتناط به مسؤوليات جمة، من أهمها، مواكبة تطورات التعليم ضمن وسائلة المستحدثة والمتنوعة في خضم الانفجار المعرفي المتعدد، خاصة أن مهنة التعليم ليست كبقية المهن، بل هي أساس ظهور بقية المهن الحاضرة والمستقبلية، فالكثير من الإنجازات والمبادرات تحققت بفضل المعلم، وترجمتها الأجيال الواعية والمثقفة على شكل وظائف ومناصب.

يوم المعلم
يوم المعلم العالمي
اليوم العالمي للمعلم
اليوم العالمي للمعلمين
الإمارات
آخر الأخبار
آثار الدمار جراء قصف إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان.. استهداف 2000 موقع وتوسع إنذارات الإخلاء وامتلاء مراكز الإيواء
5 أكتوبر 2024
كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
استطلاع رأي يظهر تقدم هاريس على ترامب
5 أكتوبر 2024
دبابة مشتعلة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على مدينة استراتيجية في دونيتسك
5 أكتوبر 2024
دمار في مخيم جباليا جراء غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: 6% من سكان غزة قتلوا أو جرحوا خلال عام
5 أكتوبر 2024
نازحون عند معبر المصنع الحدودي مع سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر: ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في لبنان وغزة
5 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©