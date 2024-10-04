سعيد بن خرباش: المعلم حجر الأساس

دبي (الاتحاد)

أكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أهمية دور المعلم وإسهاماته في الارتقاء بالمجتمعات، وذلك بفضل رسالته النبيلة التي يعمل من خلالها على تعزيز القيم الإيجابية في نفوس الطلبة، ورفع مستوى وعيهم وتوسيع آفاقهم الفكرية، وتحفيزهم على المشاركة في رسم ملامح المستقبل.

وقال: «يمثل المعلم حجر الأساس في مسيرة التنمية الوطنية، وركيزة قوية تقوم عليها المنظومة التعليمية، حيث يحظى بتقدير عالٍ في الإمارات لخبراته الواسعة وتأثيره الكبير في بناء الأجيال اجتماعياً وفكرياً، ما يجعله من أهم أولويات قيادتنا الحكيمة التي هيأت بيئة إبداعية مستدامة تضمن تطور المعلم مهنياً، وتعزز قدرته على مواجهة مختلف التحديات».

وأشار بن خرباش إلى حرص «دبي للثقافة» على دعم قطاع التعليم وتمكين المعلم من خلال مجموعة برامجها ومبادراتها المتنوعة، ومن أبرزها مبادرة «التعلم الإلكتروني» التي تنظمها، بالتعاون مع «برنامج إكسبو للمدارس» التابع لمدينة إكسبو دبي، و«لينكدإن»، أكبر شبكة مهنية في العالم، بهدف إتاحة الفرصة أمام المعلمين لتطوير قدراتهم المعرفية لتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.