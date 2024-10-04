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منصور العور: المعلم يسهم في تحسين جودة الحياة

منصور العور
5 أكتوبر 2024 01:07

دبي (الاتحاد)

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قال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «يحظى المعلم في رؤية القيادة الرشيدة بمكانة لا نظير لها، وموقع لا يدانيه موقع آخر، وأهنئ المعلمين في الدولة، وعلى امتداد العالم العربي بيوم المعلم العالمي، وأحضهم على ملاحقة كل جديد ومبتكر في عالم التعليم، خصوصاً في هذه الحقبة، حقبة التحولات الجذرية التي طرأت على نماذج وأساليب وأصول التعليم، بفضل التقدم المتسارع في مبتكرات التكنولوجيا، لا سيما في تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماته. من هنا يكتسب نموذج التعلم مدى الحياة الذي تنادي به جامعة حمدان بن محمد الذكية أهميته البالغة في تمكين المعلمين من اكتساب المعارف والمهارات والخبرات لمجاراة هذه التطورات».
وأضاف: «ما من دور أهم من دور المعلم في تحسين جودة الحياة، سواء للفرد أو للمجتمع، وفي ارتقاء الأمم».

منصور العور
يوم المعلم
الإمارات
يوم المعلم العالمي
اليوم العالمي للمعلم
اليوم العالمي للمعلمين
جامعة حمدان بن محمد الذكية
جامعة حمدان الذكية
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