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علوم الدار

علي بن حرمل: دور رائد للمعلم الإماراتي

علي بن حرمل الظاهري
5 أكتوبر 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «نما للتعليم»، أهمية المكانة التي يحظى بها المعلم في الدولة، إذ وفرت له القيادة الرشيدة كل الرعاية والتمكين لرسالته ودوره في بناء الأجيال وغرس القيم ونقل المعرفة والوعي والإيجابية للنشء والطلبة، مترجماً رؤية القيادة بأن الاستثمار في الإنسان هو استثمار في المستقبل.
وأشار د. بن حرمل إلى أن المعلم الإماراتي ساهم بفعالية في نهضة الوطن وتطوره منذ انطلاق مسيرة الاتحاد، وكان ولا يزال وسيظل عند حسن ظن القيادة به في طليعة فئات المجتمع التي تعزز من تطور الوطن في جميع ميادين التنمية، ونفخر في مجموعة نما للتعليم بالدور الرائد والرسالة الخالدة التي يقوم بها جموع المعلمين والمعلمات، كما نفخر بأدوارهم في بناء الشخصية المعتزة بهويتها والفخورة بإرثها الحضاري ومكتسباتها الوطنية والمتطلعة دائماً إلى مواكبة العصر.

علي بن حرمل
الإمارات
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