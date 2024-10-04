السبت 5 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سارة الأميري: المعلم يرتقي بالمنظومة التعليمية

سارة الأميري
5 أكتوبر 2024 01:07

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ولي عهد أبوظبي يبدأ غداً زيارة رسمية إلى مملكة النرويج
الإمارات تجدد التزامها بالجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب

هنأت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، جميع كوادر الميدان التربوي، بمناسبة يوم المعلم العالمي الذي يحتفي به العالم في الخامس من أكتوبر من كل عام، وقالت معاليها: «نحتفي اليوم في يوم المعلم العالمي بإنجازات المعلمين والتربويين والعاملين كافة في الميدان التربوي على جهودهم وتفانيهم في العمل، وعلى مساهمتهم في تطوير مخرجات التعليم، وتحقيق إنجازات نوعية على مستوى التعليم الوطني».
وأكدت معاليها الدور المحوري الذي يلعبه المعلمون في تطوير وتأهيل وبناء الأجيال القادمة، وإكسابهم المهارات المطلوبة التي تؤهلهم للتميز والتنافس عالمياً.
كما أكدت معاليها أن الإمارات ترى في المعلم شريكاً أساسياً للارتقاء بالمنظومة التعليمية، كما تضع تمكين المعلمين على رأس أولوياتها، باعتبارهم أساس العملية التعليمية والضمانة لتطورها وريادتها.

سارة الأميري
الإمارات
يوم المعلم العالمي
يوم المعلم
اليوم العالمي للمعلم
اليوم العالمي للمعلمين
آخر الأخبار
آثار الدمار جراء قصف إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان.. استهداف 2000 موقع وتوسع إنذارات الإخلاء وامتلاء مراكز الإيواء
5 أكتوبر 2024
كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
استطلاع رأي يظهر تقدم هاريس على ترامب
5 أكتوبر 2024
دبابة مشتعلة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على مدينة استراتيجية في دونيتسك
5 أكتوبر 2024
دمار في مخيم جباليا جراء غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: 6% من سكان غزة قتلوا أو جرحوا خلال عام
5 أكتوبر 2024
نازحون عند معبر المصنع الحدودي مع سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر: ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في لبنان وغزة
5 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©