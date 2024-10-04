سارة الأميري: المعلم يرتقي بالمنظومة التعليمية

دبي (الاتحاد)

هنأت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، جميع كوادر الميدان التربوي، بمناسبة يوم المعلم العالمي الذي يحتفي به العالم في الخامس من أكتوبر من كل عام، وقالت معاليها: «نحتفي اليوم في يوم المعلم العالمي بإنجازات المعلمين والتربويين والعاملين كافة في الميدان التربوي على جهودهم وتفانيهم في العمل، وعلى مساهمتهم في تطوير مخرجات التعليم، وتحقيق إنجازات نوعية على مستوى التعليم الوطني».

وأكدت معاليها الدور المحوري الذي يلعبه المعلمون في تطوير وتأهيل وبناء الأجيال القادمة، وإكسابهم المهارات المطلوبة التي تؤهلهم للتميز والتنافس عالمياً.

كما أكدت معاليها أن الإمارات ترى في المعلم شريكاً أساسياً للارتقاء بالمنظومة التعليمية، كما تضع تمكين المعلمين على رأس أولوياتها، باعتبارهم أساس العملية التعليمية والضمانة لتطورها وريادتها.