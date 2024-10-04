خلال ندوة لـ«تريندز» والمركز الإقليمي لليونسكو.. باحثون: الاهتمام بالمعلم استثمار في المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ندوة علمية نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالتعاون مع المركز الإقليمي للتخطيط التربوي - اليونسكو، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه المعلم في تشكيل مستقبل الأجيال، خاصة في ظل التحولات السريعة والتحديات المتزايدة التي يشهدها العالم.

وشددت الندوة التي عُقدت، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الخامس من أكتوبر كل عام، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز تريندز، تحت عنوان «تمكين المعلمين: بناء مجتمعات مستدامة»، وجمعت نخبة من التربويين والباحثين العالميين، على أهمية التعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية لتمكين المعلمين وبناء مجتمعات مستدامة، مشيرة إلى أن تطوير قطاع التعليم يتطلب تضافر الجهود وتنسيق العمل.

وأوصت الندوة بضرورة الاستثمار في برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وتوفير بيئة عمل داعمة، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في العملية التعليمية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، إن المعلم ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل هو صانع للأجيال وشخصية الطالب، مؤكداً ضرورة تمكين المعلم وتوفير بيئة داعمة له لمواكبة التطورات التكنولوجية والتعليمية، مشدداً على أهمية الاستثمار في المعلمين وتطوير قدراتهم، باعتبار المعلم الركيزة الأساسية لأي نظام تعليمي ناجح. وخلال الندوة تم عقد جلستي عمل ركزتا على مستقبل مهنة التدريس واستدامتها، وعلى دور المعلمين في بناء مستقبل ناجح للطلاب والمجتمع.

وناقش الخبراء والباحثون والتربويون، عدداً من القضايا الملحة التي تواجه المعلمين في العصر الحالي.

وتم استعراض استراتيجيات مبتكرة لدعم المعلمين في تطوير كفاءاتهم، وتعزيز قدراتهم، وتناولت الندوة أهمية التعليم والبحث العلمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وتركزت محاور الجلسة الثانية على الهدف الرئيس المتمثل في تمكين المعلمين وإعدادهم لمواكبة التغيرات المستقبلية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة. كما تم تسليط الضوء على جهود كلية الإمارات للتطوير التربوي في تطوير مهنة التدريس وتزويد المعلمين بالمهارات اللازمة للتعليم الحديث.