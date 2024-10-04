«دبي الصحية» تعتمد إطار عمل شاملاً في مجال سلامة المرضى

دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي الصحية، أمس، عن اعتماد إطار عمل شامل يتركز حول رفع مستوى سلامة المرضى، ويهدف إلى تحقيق التميز في تجربة المريض ضمن نظامها الصحي، وذلك بناء على أفضل الممارسات الرائدة لمنظمة الصحة العالمية من خلال تبني معايير «المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دبي الصحية للارتقاء بمعايير الرعاية الصحية، وتوفير بيئة آمنة للمرضى في مختلف مرافقها.

كما تؤكد على أهمية دمج آراء المرضى وتجاربهم ضمن أسس العمل، بما يضمن وضع سلامتهم على رأس الأولويات عبر جميع مستويات الرعاية، حيث تم تبني المعايير العالمية ومواءمتها بما يتوافق مع القيمة الأساسية لدبي الصحية “المريض أولاً”.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية: «إن تبني ثقافة الريادة في سلامة المرضى يرفع من قدرة دبي الصحية على تقديم مخرجات قائمة على تجارب وأدلة واضحة، حيث نلتزم في نظامنا الصحي بضمان سلامة وراحة جميع المرضى».

وأضاف: «تحقيقاً لهذا الهدف السامي تقوم فرق العمل عبر منظومتنا بتقديم خدمات رائدة قائمة على الرعاية الآمنة ومنح الطمأنينة وتفهم مشاعر المرضى بشكل استثنائي، لترسيخ الثقة والأمان لدى المريض وأسرته عند تلقي الخدمة في مرافقنا الصحية، وهو ما يشكل مصدر إلهام وفخر لنا».

من جانبه، قال الدكتور طارق فتحي، المدير التنفيذي للشؤون الإكلينيكية في دبي الصحية: «نؤمن في منظومتنا الصحية بأن سلامة المرضى ليست مجرد هدف نصبو إليه، بل مبدأ أساسي يدعم كل القرارات التي نتخذها، حيث تلعب قيمنا دوراً محورياً في ما نقدمه للمرضى والمجتمعات التي نخدمها».

وأضاف: «نحرص اليوم على توحيد جهودنا في تبني إطار عمل يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، إلى جانب تمكين فرق عملنا من تقديم أعلى مستويات الرعاية عبر ثقافة السلامة والشفافية والتطوير المستمر، بما يضمن حصول كل مرضانا على رعاية ذات جودة عالية».