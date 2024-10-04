السبت 5 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

استئصال ورم لامرأة فلبينية في مستشفى «توام»

مستشفى توام
5 أكتوبر 2024 01:07

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ولي عهد أبوظبي يبدأ غداً زيارة رسمية إلى مملكة النرويج
الإمارات تجدد التزامها بالجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب

استعادت امرأة فلبينية الأمل في مستقبلها، بعد استئصال ورم من المبيض يزن 6.6 كجم بنجاح على يد الأطباء في مستشفى توام، التابع لشبكة صحة، التابعة لـ«بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.
وحظيت عملية إزالة الورم الذي بلغ قطره 30 سم بإشادة كبيرة باعتبارها إنجازاً مهماً يعكس قدرة «صحة» على علاج أكثر الحالات تعقيداً بسرعة كبيرة.
وتعد أورام المبيض كبيرة الحجم إذا كان قطرها بين 5 - 15سم، ويصعب علاجها بنجاح إلا إذا تم تشخيصها في مرحلة مبكرة.
وكانت المريضة تعاني أعراضاً منهكة، بما في ذلك التورم والألم، وصعوبات في التنفس قبل دخولها المستشفى.
وأدرك الأطباء مدى خطورة الوضع بسرعة، وأجروا فحصاً شاملاً كشف عن وجود ورم كبير في المبيض، ما استدعى التدخل الجراحي الفوري.
وتحت إشراف الدكتور سعد أسود، استشاري أمراض النساء، والدكتور بكداش، الجراح العام، خضعت المريضة لعملية جراحية مخططة ودقيقة.
بعد العملية، خرجت المريضة من المستشفى، خلال خمسة أيام فقط، وتعافت تماماً خلال أسبوعين. 
وقال الدكتور سعد أسود: «يؤكد العلاج الناجح لهذه الحالة المعقدة الاحترافية والنهج التعاوني لفرق علمنا الطبية في مستشفى توام، وعبر شبكة بيورهيلث، كما أننا ندرك أن لكل مريض حالة خاصة. ويضمن نهجنا متعدد التخصصات الاهتمام بكل جانب من جوانب رعاية المرضى بأقصى في أسرع وقت ممكن».

الرعاية الصحية
العين
استئصال الأورام
الإمارات
استئصال ورم
مستشفى توام
آخر الأخبار
آثار الدمار جراء قصف إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان.. استهداف 2000 موقع وتوسع إنذارات الإخلاء وامتلاء مراكز الإيواء
5 أكتوبر 2024
كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
استطلاع رأي يظهر تقدم هاريس على ترامب
5 أكتوبر 2024
دبابة مشتعلة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على مدينة استراتيجية في دونيتسك
5 أكتوبر 2024
دمار في مخيم جباليا جراء غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: 6% من سكان غزة قتلوا أو جرحوا خلال عام
5 أكتوبر 2024
نازحون عند معبر المصنع الحدودي مع سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر: ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في لبنان وغزة
5 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©