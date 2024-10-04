استئصال ورم لامرأة فلبينية في مستشفى «توام»

العين (الاتحاد)

استعادت امرأة فلبينية الأمل في مستقبلها، بعد استئصال ورم من المبيض يزن 6.6 كجم بنجاح على يد الأطباء في مستشفى توام، التابع لشبكة صحة، التابعة لـ«بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.

وحظيت عملية إزالة الورم الذي بلغ قطره 30 سم بإشادة كبيرة باعتبارها إنجازاً مهماً يعكس قدرة «صحة» على علاج أكثر الحالات تعقيداً بسرعة كبيرة.

وتعد أورام المبيض كبيرة الحجم إذا كان قطرها بين 5 - 15سم، ويصعب علاجها بنجاح إلا إذا تم تشخيصها في مرحلة مبكرة.

وكانت المريضة تعاني أعراضاً منهكة، بما في ذلك التورم والألم، وصعوبات في التنفس قبل دخولها المستشفى.

وأدرك الأطباء مدى خطورة الوضع بسرعة، وأجروا فحصاً شاملاً كشف عن وجود ورم كبير في المبيض، ما استدعى التدخل الجراحي الفوري.

وتحت إشراف الدكتور سعد أسود، استشاري أمراض النساء، والدكتور بكداش، الجراح العام، خضعت المريضة لعملية جراحية مخططة ودقيقة.

بعد العملية، خرجت المريضة من المستشفى، خلال خمسة أيام فقط، وتعافت تماماً خلال أسبوعين.

وقال الدكتور سعد أسود: «يؤكد العلاج الناجح لهذه الحالة المعقدة الاحترافية والنهج التعاوني لفرق علمنا الطبية في مستشفى توام، وعبر شبكة بيورهيلث، كما أننا ندرك أن لكل مريض حالة خاصة. ويضمن نهجنا متعدد التخصصات الاهتمام بكل جانب من جوانب رعاية المرضى بأقصى في أسرع وقت ممكن».