«الإمارات الصحية» ترسم مستقبل الصحة النفسية

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أمس، فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر الصحة النفسية بالتعاون مع مؤسسة «مودسلي هيلث» العالمية، على مدى يومين تحت شعار «الابتكار القائم على التعاطف: نصنع مستقبل الصحة النفسية»، وذلك في جامعة الشارقة.

ويتزامن انعقاد المؤتمر مع إطلاق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فعاليات شهر الصحة النفسية، ويهدف إلى التأكيد على أهمية دمج قيم التعاطف الإنساني مع أحدث الابتكارات التكنولوجية لتقديم حلول مبتكرة تعزز الصحة النفسية وجودة الحياة، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء النفسيين والمختصين في مجال الصحة النفسية من مختلف أنحاء العالم.

وأكّد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة، تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الصحة النفسية من خلال سياسات واستراتيجيات متكاملة تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة، حيث يأتي تنظيم هذا المؤتمر تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 ورؤية «نحن الإمارات» 2031 ومئوية الإمارات 2071.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية، أن الصحة النفسية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الصحة العامة للفرد، ومحوراً أساسياً لتحقيق التوازن المجتمعي، ومن هنا يأتي اهتمام المؤسسة بتطوير الخدمات الصحية النفسية من خلال تبني الابتكارات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في توفير حلول استباقية لمواجهة التحديات النفسية، مؤكداً أن المؤتمر يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين المختصين على المستويين المحلي والدولي.

بدوره، شدد الدكتور عمار البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، على الدور الحيوي الذي يلعبه مؤتمر الصحة النفسية في دعم الجهود الوطنية وتحقيق تحول شامل في خدمات الصحة النفسية من خلال مناقشة خطط علاجية وبرامج وقائية تسهم في تعزيز الرفاهية النفسية للأفراد وتحسين مستويات سعادتهم وإيجابيتهم.

وبقدّم المؤتمر برنامجاً حافلاً من الجلسات الحوارية وورش العمل، حيث يناقش أبرز القضايا والمجالات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك «مراحل تطور مرض الذهان» و«الصحة النفسية عند الأطفال الرضّع والنساء قبل وبعد الولادة»، كما يتضمن جلسة حوارية حول موضوع «النهج الحديث في علاج الإدمان عند الشباب»، وندوة خاصة عن «علم النفس الدوائي»، ومناظرة علمية بين الخبراء لمناقشة «إمكانية أن يحلّ الذكاء الاصطناعي محل الاخصائي النفسي».