السبت 5 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون بين «التأهيل التخصصي» ومعهد كوري في برامج تدريب الرعاية الصحية

مستشفى التأهيل التخصصي
5 أكتوبر 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ولي عهد أبوظبي يبدأ غداً زيارة رسمية إلى مملكة النرويج
الإمارات تجدد التزامها بالجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب

أعلن مستشفى التأهيل التخصصي التابع لمجموعة «كابيتال هيلث»، استضافته المعهد الكوري لتطوير الصناعة الصحية (KHIDI) في الإمارات العربية المتحدة.
تأتي الزيارة بهدف تعزيز تدريب فرق الرعاية الصحية وتطوير برامج مخصصة للممرضين المحليين الذين يستعدون للعمل في الخارج ومقدمي الرعاية الصحية الأجانب الذين يسعون للحصول على وظائف في كوريا، ما يعزز من مكانة مستشفى التأهيل التخصصي الاستراتيجية في مشهد الرعاية الصحية بالمنطقة.
تُعد هذه الشراكة جزءاً من مبادرة واسعة يقودها المعهد الكوري لتطوير الصناعة الصحية (KHIDI) ومعهد تطوير الموارد البشرية في الصحة والرعاية الاجتماعية (KOHI) والذي تم تكليفه من قبل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كوريا حيث تهدف مهمتهم إلى تحسين جودة الرعاية للمرضى الدوليين في كوريا، مع التركيز بشكل خاص على المرضى الإماراتيين.
وبفضل خدمات إعادة التأهيل الحديثة والخبرة الطويلة في علاج المرضى الإماراتيين، يتمتع مستشفى التأهيل التخصصي بمكانة فريدة لدعم هذا المسعى، من خلال مشاركة أفضل الممارسات والأفكار حول التعامل مع احتياجات الرعاية الصحية المحددة ثقافياً.
وفي تعليقه على هذا التعاون، قال الدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي لمستشفى التأهيل التخصصي: «لقد تشرفنا باستضافة فريق KHIDI، حيث تمثل هذه الزيارة خطوة مهمة نحو رؤية مشتركة لتعزيز التدريب والتطوير في مجال الرعاية الصحية. ومن خلال الجمع بين خبراتنا، فإننا نهدف إلى إنشاء برامج مبتكرة لن ترفع من مستوى الرعاية الصحية في كوريا فحسب، بل ستعزز أيضاً من مهارات الكادر التمريضي ومقدمي الرعاية على مستوى العالم».
وفي أثناء زيارته مستشفى التأهيل التخصصي، استكشف الوفد برامج التمريض في إعادة التأهيل الحائزة جوائز والتي نالت اعترافاً دولياً لنهجها المبتكر في رعاية المرضى، وتعرف أيضًا على فريق التمريض والذي يتكون من نحو 460 ممرضاً مختصاً يأتون من خلفيات متنوعة.
كما يجدر بالذكر أن فريق التمريض العامل في مستشفى التأهيل التخصصي قد حصل سابقاً على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة التميز في التمريض من دائرة الصحة في أبوظبي (DOH) والعديد من التكريمات من شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» (SEHA)، مما يؤكد التزام المؤسسة الطبية بتطوير مهارات كوادرها التمريضية وسعيها الدائم للتميز في تقديم الخدمات الصحية.
كما تتوافق الشراكة بين مستشفى التأهيل التخصصي (SRH) والمعهد الكوري لتطوير الصناعة الصحية (KHIDI) مع الأهداف المشتركة لكلتا المنظمتين، وذلك في تعزيز التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية.
وكجزء من هذه الشراكة المستمرة، أعرب المعهد الكوري لتطوير الصناعة الصحية عن اهتمامه بالتعرف أكثر على عمليات اعتماد المستشفى وبرامجه التعليمية لمساعدتهم في تحسين أنظمة التدريب الخاصة بهم، بالإضافة إلى ذلك، يتم التخطيط لزيارات تبادل مستقبلية لضمان استمرار تبادل المعرفة والتطوير.
كما أكد الدكتور مشعل القاسمي أن اهتمام فريق KHIDI بمستشفى التأهيل التخصصي (SRH) ينبع من سمعته ومكانته في مجال التمريض لإعادة التأهيل، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مشيراً إلى اهتمامهم باستكشاف إمكانيات هذه الشراكة، لرفع معايير الرعاية الصحية في كوريا، والمساهمة في تطوير ممارسات الرعاية الصحية العالمية. 

مستشفى التأهيل التخصصي
الإمارات
أبوظبي
التأهيل التخصصي
كابيتال هيلث
الرعاية الصحية
آخر الأخبار
آثار الدمار جراء قصف إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان.. استهداف 2000 موقع وتوسع إنذارات الإخلاء وامتلاء مراكز الإيواء
5 أكتوبر 2024
كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
استطلاع رأي يظهر تقدم هاريس على ترامب
5 أكتوبر 2024
دبابة مشتعلة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على مدينة استراتيجية في دونيتسك
5 أكتوبر 2024
دمار في مخيم جباليا جراء غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: 6% من سكان غزة قتلوا أو جرحوا خلال عام
5 أكتوبر 2024
نازحون عند معبر المصنع الحدودي مع سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر: ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في لبنان وغزة
5 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©