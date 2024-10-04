تعاون بين «التأهيل التخصصي» ومعهد كوري في برامج تدريب الرعاية الصحية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مستشفى التأهيل التخصصي التابع لمجموعة «كابيتال هيلث»، استضافته المعهد الكوري لتطوير الصناعة الصحية (KHIDI) في الإمارات العربية المتحدة.

تأتي الزيارة بهدف تعزيز تدريب فرق الرعاية الصحية وتطوير برامج مخصصة للممرضين المحليين الذين يستعدون للعمل في الخارج ومقدمي الرعاية الصحية الأجانب الذين يسعون للحصول على وظائف في كوريا، ما يعزز من مكانة مستشفى التأهيل التخصصي الاستراتيجية في مشهد الرعاية الصحية بالمنطقة.

تُعد هذه الشراكة جزءاً من مبادرة واسعة يقودها المعهد الكوري لتطوير الصناعة الصحية (KHIDI) ومعهد تطوير الموارد البشرية في الصحة والرعاية الاجتماعية (KOHI) والذي تم تكليفه من قبل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كوريا حيث تهدف مهمتهم إلى تحسين جودة الرعاية للمرضى الدوليين في كوريا، مع التركيز بشكل خاص على المرضى الإماراتيين.

وبفضل خدمات إعادة التأهيل الحديثة والخبرة الطويلة في علاج المرضى الإماراتيين، يتمتع مستشفى التأهيل التخصصي بمكانة فريدة لدعم هذا المسعى، من خلال مشاركة أفضل الممارسات والأفكار حول التعامل مع احتياجات الرعاية الصحية المحددة ثقافياً.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال الدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي لمستشفى التأهيل التخصصي: «لقد تشرفنا باستضافة فريق KHIDI، حيث تمثل هذه الزيارة خطوة مهمة نحو رؤية مشتركة لتعزيز التدريب والتطوير في مجال الرعاية الصحية. ومن خلال الجمع بين خبراتنا، فإننا نهدف إلى إنشاء برامج مبتكرة لن ترفع من مستوى الرعاية الصحية في كوريا فحسب، بل ستعزز أيضاً من مهارات الكادر التمريضي ومقدمي الرعاية على مستوى العالم».

وفي أثناء زيارته مستشفى التأهيل التخصصي، استكشف الوفد برامج التمريض في إعادة التأهيل الحائزة جوائز والتي نالت اعترافاً دولياً لنهجها المبتكر في رعاية المرضى، وتعرف أيضًا على فريق التمريض والذي يتكون من نحو 460 ممرضاً مختصاً يأتون من خلفيات متنوعة.

كما يجدر بالذكر أن فريق التمريض العامل في مستشفى التأهيل التخصصي قد حصل سابقاً على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة التميز في التمريض من دائرة الصحة في أبوظبي (DOH) والعديد من التكريمات من شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» (SEHA)، مما يؤكد التزام المؤسسة الطبية بتطوير مهارات كوادرها التمريضية وسعيها الدائم للتميز في تقديم الخدمات الصحية.

كما تتوافق الشراكة بين مستشفى التأهيل التخصصي (SRH) والمعهد الكوري لتطوير الصناعة الصحية (KHIDI) مع الأهداف المشتركة لكلتا المنظمتين، وذلك في تعزيز التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية.

وكجزء من هذه الشراكة المستمرة، أعرب المعهد الكوري لتطوير الصناعة الصحية عن اهتمامه بالتعرف أكثر على عمليات اعتماد المستشفى وبرامجه التعليمية لمساعدتهم في تحسين أنظمة التدريب الخاصة بهم، بالإضافة إلى ذلك، يتم التخطيط لزيارات تبادل مستقبلية لضمان استمرار تبادل المعرفة والتطوير.

كما أكد الدكتور مشعل القاسمي أن اهتمام فريق KHIDI بمستشفى التأهيل التخصصي (SRH) ينبع من سمعته ومكانته في مجال التمريض لإعادة التأهيل، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مشيراً إلى اهتمامهم باستكشاف إمكانيات هذه الشراكة، لرفع معايير الرعاية الصحية في كوريا، والمساهمة في تطوير ممارسات الرعاية الصحية العالمية.