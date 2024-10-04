«صداقة» الوطني تبحث تعزيز التعاون مع «نواب» مالطا

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة سارة محمد فلكناز، رئيسة اللجنة، مع لجنة الصداقة البرلمانية في مجلس النواب بجمهورية مالطا، برئاسة مايكل فاروجيا، رئيس اللجنة، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين.

شارك في الاجتماع أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، كل من: مروان عبيد المهيري، نائب رئيس اللجنة، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأكدت سارة فلكناز أهمية تعزيز التعاون والتفاهم بين المجلسين، بما يساهم في توطيد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا، التي تشهد تقدماً ملحوظاً في المجالات كافه.