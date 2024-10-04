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نهيان بن مبارك يحضر حفل سفارة مالطا باليوم الوطني

نهيان بن مبارك خلال الحفل (وام)
5 أكتوبر 2024 01:08

أبوظبي (وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته ماريا كاميليري، سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق دوست تاني في أبوظبي، معالي الدكتور أنجيلو فاروجيا، رئيس مجلس النواب (برلمان مالطا)، وعدد من أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية بين مالطا ودولة الإمارات، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية، وكبار المسؤولين في الدولة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال وأفراد الجالية المالطية المقيمة بالدولة.
وأشادت السفيرة، في كلمة لها بهذه المناسبة، بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبعلاقات التعاون القوية بين البلدين، مضيفة أن بلادها حريصة على تعزيز مجالات التعاون في مختلف المجالات.  
وأضافت، أن العلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية مالطا ودولة الإمارات قوية، وتستند إلى الرغبة المتبادلة في مواصلة تعزيزها وتنميتها في القطاعات التنموية كافة، مؤكدة أن دولة الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول لجمهورية مالطا على مستوى المنطقة.

نهيان بن مبارك
الإمارات
مالطا
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