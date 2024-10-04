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عمار بن حميد يبحث مع سفير هولندا تعزيز العلاقات

عمار النعيمي خلال استقباله السفير الهولندي (وام)
5 أكتوبر 2024 01:08

عجمان (وام)

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في مبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري، خيرارد ستيخس، سفير مملكة هولندا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير الهولندي، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق في عمله لدى الدولة.
وتبادل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وخيرارد ستيخس، الأحاديث الودية التي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات، وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
من جانبه، أثنى السفير الهولندي على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة في شتى الميادين.
حضر اللقاء، الشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد علي الرئيسي، مدير مشاريع مكتب ولي عهد عجمان، وسيفان فتاح، مستشارة الشؤون السياسية بالسفارة الهولندية في الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.

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