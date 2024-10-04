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أنور قرقاش: زمن الميليشيات كلف العرب كثيراً وأثقل كاهل المنطقة

أنور قرقاش
5 أكتوبر 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زمن الميليشيات بأبعاده الطائفية والإقليمية كلف العرب كثيراً، وأثقل كاهل المنطقة، مشيراً إلى أنه لا خيار إلا باستعادة مفهوم الدولة الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها، وذلك في ظل الحروب والأزمات التي تهدد الأمن العربي والإقليمي.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «في ظل الحروب والأزمات التي تهدد الأمن العربي والإقليمي، لا خيار أمامنا إلا باستعادة مفهوم الدولة الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها. زمن المليشيات بأبعاده الطائفية والإقليمية كلف العرب كثيراً وأثقل كاهل المنطقة».
وأضاف: «المستقبل للأمن والسلام والازدهار بمشروع عربي مستقل ومتصالح مع محيطه».

أنور قرقاش
الميليشيات
الميليشيات المسلحة
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