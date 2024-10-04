السبت 5 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بتوجيهات رئيس الدولة.. إطلاق حملة «الإمارات معك يا لبنان».. والإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية

علم الإمارات
5 أكتوبر 2024 00:39

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أطلقت دولة الإمارات حملة إغاثة وطنية لدعم لبنان وشعبه الشقيق في ظل التصعيد الميداني الحاصل باسم «الإمارات معك يا لبنان».
وبناء على أمر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار أميركي إلى الأشقاء في لبنان، أرسلت دولة الإمارات، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الجمعة، طائرة مساعدات تحمل 40 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة. وهذه الطائرة، التي أقلعت من مطار آل مكتوم في دبي، هي الأولى التي تهبط في لبنان ضمن هذه الحملة الإغاثية.
يأتي إرسال الطائرة في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في دعم الشعب اللبناني الشقيق، وتعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، خاصة في هذه الظروف الحرجة، وتجسيداً لرؤية دولة الإمارات الإنسانية ولمبادئ الأخوة التاريخية في تقديم العون وقت الأزمات.
وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن «هذه الجهود تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تقديم الدعم الإنساني العاجل حول العالم، وتجسّد التزام الدولة وقيادتها وشعبها الراسخ بقيم التضامن والتعاون، والسعي دائماً لأن تكون في مقدمة الدول التي تقدم يد العون والدعم والمساندة للإنسانية».
وشددت معاليها على أنّ هذه الطائرة هي بداية لاستجابة إماراتية للوضع المُلحّ الذي يواجهه الشعب اللبناني الشقيق، موضحة أنّ دولة الإمارات ماضية في تقديم كل ما يمكن من عون إنساني لتخفيف وطأة المعاناة وتلبية الاحتياجات العاجلة، وبخاصة الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً.
كانت دولة الإمارات عبَّرت عن قلقها الشديد من تزايد التصعيد في لبنان، ومن تداعيات انزلاق الأوضاع الخطيرة، وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة.
كما أكدت وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة التحديات، وعلى موقفها الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لوقف تصاعد القتال لمنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.

أخبار ذات صلة
لبنان.. استهداف 2000 موقع وتوسع إنذارات الإخلاء وامتلاء مراكز الإيواء
مصر: ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في لبنان وغزة
المصدر: وام
الإمارات
لبنان
مساعدات
حملة
حملة الإمارات معك يا لبنان
مساعدات طبية
آخر الأخبار
آثار الدمار جراء قصف إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان.. استهداف 2000 موقع وتوسع إنذارات الإخلاء وامتلاء مراكز الإيواء
5 أكتوبر 2024
كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
استطلاع رأي يظهر تقدم هاريس على ترامب
5 أكتوبر 2024
دبابة مشتعلة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على مدينة استراتيجية في دونيتسك
5 أكتوبر 2024
دمار في مخيم جباليا جراء غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: 6% من سكان غزة قتلوا أو جرحوا خلال عام
5 أكتوبر 2024
نازحون عند معبر المصنع الحدودي مع سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر: ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في لبنان وغزة
5 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©