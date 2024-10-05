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علوم الدار

محمد بن راشد: المعلم هو الذي يشعل فينا حب التعلم

محمد بن راشد: المعلم هو الذي يشعل فينا حب التعلم
5 أكتوبر 2024 11:47

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، أن المعلم هو الذي يشعل فينا حب التعلم.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «المعلم هو الذي يحول فصله الدراسي إلى بوابة لإطلاق إمكانيات جيل كامل.. المعلم هو الذي يشعل فينا حب التعلم.. هذا الحب الذي يبقى معنا للأبد.. المعلم وبأدوات بسيطة من كتاب ومعلومة وإرادة هو الذي يستطيع تشكيل الحياة وصنع المستقبل».
وأضاف سموه: «في اليوم العالمي للمعلمين نقول لهم.. الوطن يقدركم.. لا حدود لشكركم.. لأنه لا حدود لتأثيركم».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
يوم المعلم العالمي
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