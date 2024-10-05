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علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة اللبنانية

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة اللبنانية
5 أكتوبر 2024 12:48

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من دولة نجيب ميقاتي، رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، أعرب خلاله عن شكره وتقدير لسموه لتوجيهه بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الشعب اللبناني، مثمناً مواقف دولة الإمارات الأخوية تجاه لبنان وشعبه في الظروف المختلفة.
من جانبه أكد صاحب السمو رئيس الدولة، وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف التي يمر بها، مجدداً سموه موقف الدولة تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه وضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب القانون الدولي.

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الإمارات
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