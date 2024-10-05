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علوم الدار

الإمارات تواصل تقديم المساعدات إلى سكان غزة

الإمارات تواصل تقديم المساعدات إلى سكان غزة
5 أكتوبر 2024 16:21

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة.
وفي هذا الإطار قدمت عملية «الفارس الشهم 3» مساعدات لمجموعة من العوائل تضمنت «خيم إيواء» ومستلزمات أساسية لكل عائلة من العوائل التي تُعاني نتيجة النزوح المتكرر والأوضاع الصعبة، في خطوة إنسانية تعكس التزام الدولة المستمر تجاه العائلات في ظل الظروف القاسية التي يعاني منها سكان قطاع غزة.
وسارعت فرق عملية «الفارس الشهم 3» التطوعية إلى مساندة العوائل وتقديم كل ما يلزمها، من تركيب الخيم وتجهيزها.
وتعمل دولة الإمارات منذ إطلاق عملية «الفارس الشهم 3» في الخامس من نوفمبر 2023 على توفير كل ما يلزم للعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، سعياً منها لمساندتهم والتخفيف عنهم، حيث سيرت السُفن المحملة بالمساعدات والقوافل والطائرات، ونفذت العديد من المبادرات، للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني والعائلات المتضررة في مراكز الإيواء ومخيمات النزوح في القطاع.

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الفارس الشهم 3
الفارس
الإمارات
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