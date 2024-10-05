السبت 5 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية وأمطار غدا

أبوظبي
5 أكتوبر 2024 17:47

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:29 والثاني عند الساعة 03:22، والجزر الأول عند الساعة  08:12  والثاني عند الساعة 21:15.
بحر عمان سيكون خفيف الموج أيضا. زسيحدث المد الأول عند الساعة 10:44 والثاني عند الساعة 00:21، والجزر الأول عند الساعة 17:19 والثاني عند الساعة 00:00.

أخبار ذات صلة
تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الأحد إلى الأربعاء
انخفاض في درجات الحرارة غدا
المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
سقوط أمطار
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يغادر بلغراد.. والرئيس الصربي في مقدمة مودعي سموه
علوم الدار
رئيس الدولة يغادر بلغراد.. والرئيس الصربي في مقدمة مودعي سموه
اليوم 17:42
الجزيرة يعزف «لحن السداسية»
الرياضة
الجزيرة يعزف «لحن السداسية»
اليوم 19:24
فاطمة الصايغ وابراهيم الهاشمي يتوسطان المشاركين في الأمسية الفنية السودانية
التعليم والمعرفة
إبداعات «الموسيقى السودانية» تتألق بمؤسسة العويس الثقافية
اليوم 19:17
لاعب يكسر صيامه 10 أعوام في «البوندسليجا»!
الرياضة
لاعب يكسر صيامه 10 أعوام في «البوندسليجا»!
اليوم 19:09
اشتعال دبابة في منطقة دونتسك
الأخبار العالمية
زيلينسكي: سأطرح "خطة النصر" في اجتماع مع الحلفاء
اليوم 19:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©